Nordmenn handlet mindre i juni

Det skjer etter en uvanlig sterk maimåned med en oppgang i omsetningen på 4,7 prosent.

– Når vi ser uvanlig stor endring en måned, ser vi gjerne en korreksjon i måneden som følger. For mai så vi en spesielt sterk vekst, hvor vi må tilbake til pandemien for å finne tilsvarende endringstall, sier førstekonsulent Edvard Garmannslund i SSB.

Tallene for mai var preget av underliggende høye omsetningstall rapportert fra detaljhandelen, men også usikkerhet i beregningen knyttet til at det var en del offentlige fri- og helligdager tett opp mot helgene, opplyser SSB.

– Kraftig nedgang

Tallene for juni ligger på et ventet nivå, og de sesongjusterte tallene for andre kvartal viser en vekst i omsetningsvolumet på 1 prosent fra første kvartal.

– Omsetningsvolumet for juni faller tilbake mot en relativt flat trend vi har sett de seneste månedene, og vi får dermed en kraftig nedgang fra toppen i mai, sier Garmannslund.

Basert på junitallene klassifiseres dermed mai-verdien som en ekstremverdi av sesongjusteringen. Dette fører også til at veksten fra april til mai revideres opp fra 3,2 til 4,7 prosent.

Allikevel har årets junimåned vært en svakere salgsmåned enn juni i fjor.

– I juni kom mesteparten av den samlede nedgangen for detaljhandelen fra dagligvarebutikker og klesbutikker. Dette er de samme næringene som sto for mesteparten av veksten i mai, sier Garmannslund.

– Kjøpsfesten er avblåst inntil videre

– Vi går fra nær tidenes oppgang forrige måling i mai til tidenes nedgang nå i juni. Det har ikke skjedd noe i økonomien som tilsier sånne enorme skifter. Derfor kan jeg ikke se andre forklaringer enn at SSB sliter med å måle dette skikkelig, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til NTB.

Hvis man ser begge månedene under ett, viser det en mer dempet utviklingen i handelen enn det man skulle tro, påpeker Knudsen.

– Denne korrigeringen er uansett bra for rentebanen. Dette tyder definitivt ikke på den kjøpefesten som mai-tallene antydet. Den ville skapt store utfordringer for Norges Bank og alle som håper på rentekutt denne høsten. Derfor kan vi si at kjøpefesten heldigvis er avblåst inntil videre, sier Knudsen.

