Mann tiltalt for grov voldtekt av sønnen til en bekjent

Fra 2005 skal mannen ha utsatt en da tolv år gammel jente for overgrep. Jenta var den gang venninne med mannens søster. Overgrepene skal ha vedvart fram til våren 2008, skriver Bergens Tidende.

Mannen er også tiltalt for en grov voldtekt som skal ha funnet sted i en leilighet i København i fjor høst. Da skal han ha voldtatt sønnen til en bekjent.

I tiltalen vises det til at mannen ble dømt for voldtekt av barn i 2010. 34-åringen er også tiltalt for oppbevaring av bilder og videoer som viser overgrep mot barn.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Stein Eirik Ottesen, til BT. Saken skal opp i Hordaland tingrett i 2025.

