Høye drukningstall bekymrer statsministeren: – Urovekkende

Det er ennå en uke igjen av juli – som er den måneden det drukner flest personer i Norge.

I fjor druknet det 15 personer i juli, mot 12 måneden før. I juni i år var det en liten nedgang med ni personer som druknet, men hittil i år har det altså druknet flere enn i fjor på samme tid.

Siden 2021 har antall druknede økt hvert år, og de siste ti årene har gjennomsnittet ligget på 91 døde hvert år.

– Alle må ta ansvar

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret for økningen i drukningstallene, og mener alle må ta et ansvar for å kunne bidra til å oppfylle regjeringens nullvisjon.

– Tallene taler sitt tydelige språk. Jeg ønsker ikke å rette noen pekefinger mot spesielle grupper, alle må selv være ta ansvar og være bevisst dette. Drukning tar for mange liv, understreker Støre overfor NTB på den internasjonale dagen for forebygging av drukning.

Nullvisjonen består

– Det er krevende med en nullvisjon, og vi jobber med en handlingsplan for å snu disse tallene. Drukningstallene er urovekkende, og noe vi må ta tak i, fortsetter han. Støre peker på samarbeidet med lag og organisasjoner som viktig for å utarbeide handlingsplanen.

– Tallene viser at vi sammen må øke innsatsen for å få ned ulykkene, sier statsministeren.

– Hensikten er å bidra til en mer helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Minnemarkering

Verdensdagen for forebygging av drukning 25. juli ble etablert av FN i 2021, med mål om å rette oppmerksomhet mot drukningsforebyggende arbeid, og for å minne dem som har mistet livet i drukningsulykker

Torsdag holdt organisasjonen Flyte en minnemarkering for alle som mistet livet i drukning i 2023, totalt 79 personer.

– Det er nesten like mange som mister livet i trafikken. De fleste av disse ulykkene skjer ved fall fra land, i fritidsbåt eller under bading, skriver Flyte i en pressemelding.

Flyte er en paraplyorganisasjon med 17 medlemsorganisasjoner som jobber med drukningsforebygging, deriblant Redningsselskapet og Norges Livredningsselskap.

Ung heltinne hedret

11 år gamle Lotta Berghagen mottok pris fra Norges Livredningsselskap for fremragende redningsdåd. Hun ble hedret for å ha reddet en 5 år gammel gutt fra å drukne da de begge falt i vannet.

Daglig leder Mia Bergmann i Flyte berømmet jenta for å ha vært handlekraftig og snartenkt. Hun påpekte også at jenta, som var åtte år gammel da hendelsen fant sted, var svømmedyktig og at foreldrene hadde snakket med henne om livredning.

– Det viser hvor viktig det er at vi faktisk snakker med barna om hva de skal gjøre, hvis noe skulle skje, sier Bergmann.

