Regnet fortsetter – men det er bedring i vente

Uken startet med flom i Telemark og farevarsel for styrtregn over Østlandet. Regnet ser heller ikke ut til å gi seg med det første.

– Været domineres av et høytrykk nord for Russland, og et lavtrykk som presser på fra Atlanterhavet som gir en ustabil værtype, forteller meteorolog Eirin Ristesund i Meteorologisk institutt til NTB.

Fredag er det ventet at et stort lavtrykk trekker inn mot Sør-Norge og som vil bevege seg fra vest mot øst.

Det er Vestlandet og Sørlandet som får den største mengden regn fredag, og ifølge Ristesund kan det muligens komme opptil 50 millimeter nedbør lokalt i løpet av dagen.

– For vest er ikke det uvanlige mengder, påpeker meteorologen.

Perfekt fotballvær søndag

Utover fredagen beveger lavtrykket seg østafjells, og det er dermed ventet en del nedbør utover ettermiddagen. Det blir allikevel mindre enn i vest.

– Det blir mindre mengder med mest tyngde på ettermiddagen, med tilhørende regnbyger som kan gi en urettferdig fordeling av nedbør, sier Ristesund.

I helgen arrangeres Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Der må fotballspillerne belage seg på å bli våte lørdag, da det vil henge igjen noe regn fra fredagen. Søndag ser det derimot bedre ut, og det ligger an til å bli en bra dag østafjells, uten nedbør og med normale sommertemperaturer.

– Hvis jeg skulle spilt cup, hadde jeg ønsket meg det været her, sier meteorologen.

Regnet beveger seg nordover

I Nord-Norge har det virkelig vært tørt og varmt den siste tiden, og i Øst-Finnmark er det sendt ut oransje farevarsel for stor skogbrannfare. Det er også skogbrannfare i Vest-Finnmark og Troms, men her er farevarselet gult. Varslene vil gjelde fram til det kommer en del nedbør.

Meteorologen sier at nedbøren som er ventet i sør fredag, vil bevege seg nordover i løpet av helgen. Det vil treffe Nordland lørdag og Troms og deler av Vest-Finnmark søndag.

Regnet kommer imidlertid ikke til Øst-Finnmark, der det fortsatt er ventet temperaturer opp mot 30 grader og sol. Ristesund vil ikke beskrive dette som finvær.

– Noen kan synes det er fint, men man må huske på skogbrannfaren, advarer hun.

Sommervær i vente i øst?

Juli har bydd på ustabilt vær på Østlandet og ikke helt det sommerværet mange kunne ønske seg. Til uken er det håp om noe bedring, ifølge meteorologen.

Mot slutten av helgen vil det bygge seg opp en høytrykksrygg som kan gi stabilt og tørt vær. Dermed kan det bli mange dager til uken med relativt bra sommervær.

– Det ser ut som det faktisk blir flere dager på rad, sier Ristesund.

Man kan allikevel ikke regne med at det blir helt skyfritt, og et lavtrykk ligger og lurer.

– Det blir ikke noe sånn klassisk kanonsommervær, men det er bra for fotball, og de fleste kan nyte det om man finner en solvegg, sier meteorologen.

