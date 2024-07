NHO advarer mot potensiell Trump-toll om han blir valgt

En av Trumps planer er å innføre 10 prosent toll på alle importerte varer til USA. Trump og hans støttespillere ønsker å gjøre det for å styrke amerikanske bedrifter, skriver E24.

Sjeføkonom Øystein Dørum ved Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mener dette kan få økonomiske konsekvenser for norske bedrifter som eksporterer til det amerikanske markedet.

– Det vil åpenbart være mest negativt for selskaper som har USA som sitt primære marked. Bedrifter som selger til verdensmarkedet vil ikke bli truffet like hardt, sier han.

Han tror at den største effekten av tollsatsene vil være at Norge eksporterer mindre til USA, og at det vil ha mindre effekt på eksportvarer som fisk og olje, men få større konsekvenser for bedrifter som produserer innsatsvarer som stål, aluminium og gjødsel.

– Da kan norske produsenter av innsatsvarer bli nødt til å senke sine fortjenestemarginer for å holde etterspørselen oppe, sier Dørum.

Norge er sterkt avhengig av internasjonal handel, derfor kan konsekvensene av økt proteksjonisme bli alvorlige. Det kan føre til lavere etterspørsel etter norske varer og tjenester på verdensmarkedet, som igjen gir negative følger for norsk økonomi.

