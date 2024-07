Riksadvokaten omgjør henleggelsen av straffesaken etter attentatet mot William Nygaard

Det var i april i år at Statsadvokaten i Oslo henla den 31 år gamle saken der forlegger William Nygaard ble skutt tre ganger utenfor sitt eget hjem.

Denne beslutningen er etter klage nå omgjort, skriver advokatfirmaet Schjødt i en pressemelding.

– Dette er en seier for ytringsfriheten og et skarpt signal om at det ikke skal herske straffrihet for internasjonal statsterrorisme, sier William Nygaard.

Ytterligere etterforskning

Riksadvokaten har også gitt ordre om ytterligere etterforskning, blant annet ved å forsøke å gjennomføre avhør av de to siktede personene og nye avhør av et helt sentralt vitne i saken.

Riksadvokaten har overlatt til den politifaglige vurderingen ved Kripos å ta endelig stilling til om dette bør skje gjennom rettsanmodning eller på annen måte. Riksadvokaten har gitt ordre om at det i den sammenheng foretas en fornyet vurdering av om det vil være riktig å søke de siktede pågrepet, heter det i pressemeldingen.

Rett før saken ble foreldet i 2018, siktet Kripos to personer for medvirkning til overlagt drapsforsøk og angrep på sentrale samfunnsverdier.

En libanesisk statsborger og en tidligere diplomat ved den iranske ambassaden i Oslo ble siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Viktig skritt mot oppklaring

– Riksadvokatens ordre er et meget viktig skritt mot oppklaring av saken. Bare gjennom en aktiv og målrettet etterforskning kan man sikre at attentatsaken oppklares, sier Nygaards advokat Halvard Helle i pressemeldingen.

Drapsforsøket i oktober 1993 ble raskt koblet opp mot Nygaards rolle som forelegger. Mens han var direktør for forlaget Aschehoug, var han en støttespiller for forfatteren Salman Rushdie som i 1988 ga ut den mye omtalte romanen «Sataniske vers».

Irans åndelige leder ayatolla Khomeini avsa en dødsdom over forfatteren og alle som medvirket til å gi ut boken. Nygaard svarte da med å framskynde bokutgivelsen.

