«Klagegebyr» har ført til kraftig nedgang i antall saker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra 1. til 14. juli i fjor mottok Forbrukertilsynet 395 meklingssaker, mens Forbrukerklageutvalget hadde 23.

I samme periode i år, etter at gebyret ble innført, var tallene sunket til 241 og 5, skriver Dagsavisen.

Det er regjeringen som har bestemt at forbrukere som er misfornøyd med en vare eller tjeneste de har kjøpt, må betale hvis de vil klage saken inn for de to instansene.

For saker som sendes Forbrukertilsynet er gebyret 255 kroner, mens det til Forbrukerklageutvalget nå koster 1277 kroner.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som leder departementet som har vedtatt endringen, sier det er for tidlig å si noe om effekten av innføringen av gebyret.

Les også: Wolt-bud med skyhøye månedslønner: – Utgjør en stor risiko (+)

Les også: Ekspert: – Vi starter i realiteten valgkampen mot Trump på nytt

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)