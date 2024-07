Aktivt søk etter savnet turist på Senja innstilles – mindre grunn til bekymring

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet opplyser natt til tirsdag at de mandag ettermiddag fikk en bekymringsmelding fra stedet der mannen bor om en utenlandsk mannlig gjest som ikke har vært sett siden fredag.

Ifølge Nordlys ble et redningshelikopter mandag kveld sendt ut til Kylet-fjellet, som er en topp mellom Mefjordvær og Senjahopen. Gjennom signaler fra mannens mobil ble det gjort søk i området med Sar Queen-helikopteret.

Ved 3-tiden opplyser politiet at søk etter telefonen så langt har indikert at den savnede turisten befinner seg ute, men at atferden på telenettet har ført til mindre bekymring.

– Aktivt søk etter mannen er derfor innstilt, opplyser Troms politidistrikt.

Nye vurderinger blir gjort tirsdag når han etter planen skal sjekke ut fra stedet han bor.

Les også: Wolt-bud med skyhøye månedslønner: – Utgjør en stor risiko (+)

Les også: Ekspert: – Vi starter i realiteten valgkampen mot Trump på nytt

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)