SV kritiserer flyplasspriser: – Blodpris

– Avinor sier de stiller krav om konkurransedyktige priser, men når en familie på fire må svi av over 300 kroner for fire brus og litt sjokolade er det rett og slett for «gale», sier Unneland til NRK.

Stortingsrepresentanten ønsker at aktørene går en runde med seg selv, eller at Avinor stiller strengere krav.

– Utsalgsstedene har vunnet jackpot i næringslivets lotteri når de kan ta blodpris i det som i praktiske former er et monopol, sier han.

Avinor skriver i en epost til NRK at det er selskapet SSP som setter prisene på utsalgsstedene. Avinor finansierer driften sin gjennom inntekter fra butikker, restauranter og andre tjenester på flyplassene.

– Det betyr at vi er avhengige av at så mange som mulig handler, og hva hver enkelt reisende legger igjen i sum, sier Joachim Lupnaav Johnsen i Avinor. Han er konserndirektør for kommersiell styring og utvikling.

Johnsen sier til NRK at prisene er tilpasset for å tiltrekke seg flest mulige kunder, på samme måte som i annen varehandel.

