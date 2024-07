Trump-støtte fra Fpus Simen Velle vekker reaksjoner

I et videointervju med Finansavisen på videoplattformen Tiktok svarer Fpu-leder Simen Velle Biden på spørsmålet «Trump eller Biden».

Aftenposten skriver at han senere har gått ut på Instagram og presisert at han hadde stemt på Donald Trump i det amerikanske presidentvalget i år hvis han hadde bodd i USA.

Leder Ane Breivik i Unge Venstre reagerer kraftig på utspillet.

– Trump burde stå så langt som mulig fra norske politikere, også de fra Fremskrittspartiet, sier hun til avisen.

Unge Høyres Ola Svenneby mener at begge kandidater er uegnet og mener norske politikere som gir uttrykk for støtte til Trump, bør gå en runde med seg selv. KrFUs Hadle Rasmus Bjuland sier også at årets republikanske kandidat ville vært et uaktuelt valg for ham.

Aftenposten har konfrontert Velle med de øvrige ungdomspolitikernes uttalelser.

– Det å stemme på Trump er umulig for en norsk politiker, det er jeg helt enig i. Han truer Natos mulighet til å være et stødig partnerskap, og det gjør ham uegnet. Det eneste jeg påpeker, er at vi ser verden med andre øyne enn amerikanerne, og det er det lurt å ta innover seg, skriver Velle i en epost til avisen.

