Norske turmål har hatt en voldsom økning i interesse fra i fjor

Trafikktallene fra nettsiden viser at antallet brukere som har vært inne har økt med 43 prosent og antallet sidevisninger med 61,2 prosent siden 2023, skriver Den Norske Turistforening (DNT) i en pressemelding.

– Tallene viser oss at folk er interessert i både det typiske sommerferiefjellet og nærturer, forteller Veronica Solbak som er redaktør for UT.no i DNT.

Hun mener dette er en av flere indikatorer for at interessen for norgessommer og friluftsliv er høy i år.

– Dette er meget gode tall, og vi i DNT er glade for at mange søker informasjon og er nysgjerrige på alle slags turmål, ruter og hytter som dette landet har å by på. Interessen for friluftsliv er stor og er en viktig kanal for å veilede og inspirere.

Også medlemstallene til DNT har vært gode i år. Ved inngangen til sommerferien hadde de over 300.000 medlemmer, det høyeste tallet de har hatt så tidlig i året noen gang.

DNT har laget en oversikt over de fem turforslagene, turområdene, ubetjente- og betjente hytter med mest interesse i perioden 1. juni til 18. juli 2024.

---

Topp fem turforslag:

* Dronningstien i Hardanger

* Aurlandsdalen

* Firedagers rundtur på Hardangervidda fra Trondsbu/Tinnhølen

* Romsdalseggen

* Trekanten i Trollheimen

Topp fem turområder:

* Hardangervidda

* Jotunheimen

* Rondane

* Bergen

* Oslomarka

Topp fem hytter uten betjening:

* Skålatårnet

* Rabothytta

* Skåpet

* Kjellandbu

* Kjeldebu

Topp fem betjente hytter:

* Innerdalshytta

* Kalhovd Turisthytte

* Gjevilvasshytta

* Haukeliseter fjellstue

* Geiterygghytta

---