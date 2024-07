Rottweiler er avlivet etter hundeangrepet i Ringsaker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette bekrefter seniorrådgiver Kristin Moshagen i stab for kommunikasjon i Innlandet politidistrikt til NRK. Hundens eier samtykket til avliving. Ingen er siktet i saken, som fortsatt er under etterforskning.

Seksåringen ble bitt gjentatte ganger i armer og bein av den nå avdøde rottweileren da han og moren gikk tur med hunden for en ukes tid siden. De passet hunden for et medlem av guttens utvidede familie, som var bortreist da hendelsen fant sted.

Barnet ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Moren ble også bitt da hun prøvde å avverge situasjonen og endte opp med skader i en fot.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)