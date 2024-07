PST: Kina bruker betydelige ressurser på etterretning i Norge

Til tross for at Norge er lite land langt fra Kina, sier leder Kristian Takvam Kindt for PSTs kontraetterretningsavdeling at Norge er mer utsatt for spionasje enn noen gang.

Det er blitt en gjenganger i de årlige trusselvurderingen fra landets sikkerhetstjenester at det advares om økt etterretningsvirksomhet fra Russland, Iran og kanskje særlig Kina.

– Vi ønsker å komme ut med budskap knyttet til hva vi ser fra kinesisk etterretning i Norge. At vi vet at de er aktive i dag, vet hva de er interessert i og hvordan de opererer. Det vi kan si om dette på et ugradert nivå, forklarer Kindt.

Følger med på Arendalsuka

Om fire uker starter den årlige Arendalsuka hvor tusenvis av politikere, lobbyister og interessegrupper møtes. Uka før holdes også en stor internasjonal forskningskonferanse for elektronikkbransjen i Kristiansand. PST følger med på etterretningstruslene knyttet til begge arrangementene.

– Kina er et av de landene som Norge har mest samarbeid med innen teknologi- og vitenskapelig forskning, så det gir jo et handlingsrom her, og vi vet at dette er en metode de bruker, sier Kindt til NTB.

– Ja, det vi overordnet advarer mot er at kinesiske forskere som er tilknyttet universiteter som vi vet samarbeider tett med det kinesiske militæret, måtte komme for å kunne hente kunnskap som de så kan bruke direkte inn til å utvikle kinesiske militære kapasiteter, legger han til.

Flere forsøk

For to uker siden pågrep PST en 37 år gammel mann for forsøk på spionasje for den kinesiske etterretningstjenesten. Oslo tingrett fant politiets bevis mot mannen overbevisende og innvilget etterforskernes ønske om varetekt i fire uker.

Tirsdag gikk perioden med isolasjon i varetekt ut, men PST begjærte ikke en forlengelse av dette. I teorien kan mannen etter dette ha sosial omgang med andre innsatte.

Kindt understreker at det er den pågående etterforskningen og eventuell rettssak som vil avklare hvorvidt 37-åringen har gjort seg skyldig i et straffbart forhold eller ikke.

PST omtaler uansett ikke saken om 37-åringen som noe unikt tilfelle.

– Det kan si er at det er en betydelig etterretningstrussel som vil tilta i løpet av de nærmeste årene. Den vurderingen står seg, uten at jeg kan gå inn på hvor mange saker vi har hatt i år, sier Kindt.

– Men det er saker – det er ikke bare denne ene aktuelle saken?

– Jeg kan si at vi de siste årene har sett flere forsøk. Uten at jeg kan tidfeste det konkret. Den personen som er arrestert, er noe vi mener var et forsøk. Men utover det så har det også vært andre, og at vi forventer at det vil fortsette å tilta., sier Kindt.

Tre områder

I PST er man mer opptatt av å verne om hemmelighetene, enn å sitte på gjerdet og vente til lovbruddet har skjedd og etterretningslekkasjen er gjennomført. Samtidig vet Kina godt hvordan de skal utnytte lovlige muligheter i det demokratiske Norge for å komme i posisjon til å få tak i informasjon.

Det er særlig tre områder PST ser aktiv kinesisk etterretningsvirksomhet i Norge:

* Ett er innenfor teknologiområdet – sivil og militær teknologi eller sivil teknologi som også bli brukt til militære formål.

* Det andre er aktivitet for å kue politisk opposisjon, som går ut på å stanse eller dempe kritiske røster mot regimet i Beijing PST har også sett er hvordan representanter fra regimet har forsøkt å true eller forhindre kinesiske dissidenter i å uttale seg.

Lovlige metoder

* Det tredje er at Kina forsøker å skaffe seg innsikt i, og forsøker å påvirke politiske prosesser som er relevante for Kina. I Norge kan det blant annet gjelde nordområdepolitikk, energipolitikk og Norges sikkerhets- og handelspolitikk med utlandet.

– Vi ser jo at noe av det som er krevende med å forholde seg til Kina, for en sikkerhetstjeneste, er at de nettopp benytter en del lovlige virkemidler som oppkjøp og investeringer, men som likevel kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Kindt.

