Naturvernforbundet bekymret for bjørnebestanden

Søndag ble nok en brunbjørn er skutt, en binne i Namsskogan i Trøndelag. Naturvernforbundet mener det skytes for mye bjørn i Norge, og krever at Klima- og miljødepartementet reagerer.

Til sammen er åtte brunbjørner skutt i Norge hittil i år. Fire i Finnmark, tre i Innlandet og en i Trøndelag.

– Dette er alvorlig høy avskyting av en veldig liten bestand som skal vokse seg mye større, sier biolog Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Han peker på at det i 2023 ble registrert 178 bjørn i Norge, noe som utgjør 9,6 ynglinger. Yngling er når et hunndyr føder unger. Hvert kull er én yngling.

Stortingets vedtatte minimumsmål er 13 årlige ynglinger, et mål som ble satt for 20 år siden, men som aldri er nådd fordi det skytes for mange bjørn, ifølge Håpnes.

– Bjørneforvaltningen er feilslått og ikke i tråd med Stortingets rovdyrforlik, mener han.

I et brev til Klima- og miljødepartementet ber organisasjonen nå om at departementet må reagere, og at den svært høye avskytingen må reduseres betydelig.

Forbundet mener blant annet at terskelen for skadefelling må høynes betydelig, at lisensjakta må avlyses og at felling av bjørn på vårsnø, dyr som nettopp er våknet og ikke har gjort skade, må stoppes. Man må også unngå å skyte binner, og innføre jaktforbud i områder med kjent tilhold av binne eller binne med unger.

