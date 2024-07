Inkassosakene hoper seg opp – høyeste antall på fire år

Over lengre tid har antallet inkassosaker ligget under nivået før pandemien, men nå kan det være på tide å skrive om historien. Tøffere økonomi, som følge av økte priser og høyt rentetrykk, gjør at flere sliter.

– Det var 12 prosent flere inkassosaker i første halvår enn samme tid i fjor, og vi ser at oppgangen gjør seg gjeldende på de aller fleste typer inkassosaker. Det er mer inkasso over hele fjøla, sier Intrums sjefanalytiker Morten Trasti til TV 2.

De som sliter er særlig de med høy gjeldsgrad, som for eksempel boligeiere, som sliter under det vedvarende høye rentenivået.

– Dette er svært alvorlig for dem det gjelder, og det er vanskelig å se for seg at det vil stoppe opp her, fortsetter Trasti.

Han tror mange nærmer seg en smertegrense.

– Kostnadene har vokst høyere enn inntektssiden over lang tid, så har man tatt grep underveis. Da har man allerede brukt en del verktøy i verktøykassen.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)