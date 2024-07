Raser over krav fra Bane NOR: – Galskap

ASKIM (Dagsavisen): Oppføring av store leilighetsbygg i sentrum av Askim i Indre Østfold kommune har resultert i permanent omkjøring – og en 50 meter stengt viktig sentrumsgate.

– Dette er galskap. Det bør lages et eget TV-program som eksempel på hvordan dumme avgjørelser kan påvirke nærmiljøet. Det forundrer meg ikke om Nytt på Nytt-redaksjonen allerede er på sporet, tordner lokalpolitiker Frank Finstad til Dagsavisen.

«Høl-i-hue-prosjekt»

Da tidligere Askim kommune arbeidet med en reguleringsplan for noen år siden uttalte Bane NOR at de ikke kunne tillate økt trafikk over planovergangen i sentrum. Ønsket var å stenge overgangen for biltrafikk, men kommunen og Bane NOR ble enige om trafikkbegrensende tiltak. 13. juni i år ble deler av gata stengt – bilkjøring erstattet av plastkrakker i veibanen.

Hit, men ikke lenger. Kommunen stengte 50 meter av sentrumsgate permanent for motorkjøretøy etter krav fra Bane NOR. (Tomm Pentz Pedersen)

Det koker i sosiale medier. Reaksjonene på stengingen av sentrumsgata mange: «Saken må tas opp igjen. Er det kommunen eller Bane NOR som bestemmer om trafikken i Askim? Idioti hele greia. Noen som forstår vitsen av å stenge denne bitte lille veien? Har ikke sett en eneste person sitte på benkene. Skammelig. Et mer tullete innslag av gågate skal man lete lenge etter. Jeg er redd for de stakkars barna som har denne veien til skole. Nok ett bevis på høl-i-hue-prosjekt.» er noen av reaksjonene.





Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

– Bane NOR må se på galskapen

Etter at den 50 meter lange gatestrekningen ble permanent stengt torsdag 13. juni – sluses nå all trafikk rundt nabokvartalet. Gjennom et parkeringsområde.

Mellom parkeringsplasser og ut i en skolevei sender nå Indre Østfold kommune trafikken gjennom Askim sentrum. (Tomm Pentz Pedersen)

Lokalpolitiker Frank Finstad i Folkets stemme er i harnisk. Det var kun hans parti, med støtte av Indre Østfold MDG, som ønsket å vrake forslaget om å stenge deler av Dr. Randers gate i Askim sentrum. Da saken ble behandlet i kommunestyremøte 11. oktober 2023.

– Det verste er at man kommer over planovergangen på samme sted, uansett hvilke veier som er i bruk. Er denne løsningen miljøvennlig når trafikantene må kjøre dobbelt så langt? En omkjøring som går midt mellom to parkeringsplasser, i et område mange bruker som skolevei. Alt dette kun for å tilfredsstille Bane NOR, argumenterer Finstad.

Et av forslagene som har blitt lansert er å innføre enveiskjøring over planovergangen, hvor den nå stengte delen av sentrumsgata fortsatt kunne ha blitt benyttet i begge kjøreretninger.

– Avtalen med Bane NOR skulle aldri ha vært inngått. Vi har allerede sett flere farlige situasjoner i omkjøringstraseen. Gatestrekningen som nå er stengt har store brede fortau. Jeg kommer til å ta opp denne saken i høstens første kommunestyremøte. En endring må skje, i tillegg må representanter fra Bane NOR komme hit og se på galskapen, avslutter Frank Finstad.

– Jeg har sjeldent fått så mange henvendelser fra innbyggere, som i denne saken. Folk er oppgitt og forbannet, sier Frank Finstad i Folkets stemme. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Bane NOR åpen for andre løsninger

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR forteller at løsningen rundt redusert trafikk på planovergangen i Askim, nå tilfredsstiller kravet som ble stilt under behandling av kommunens områdeplan.

– Økt fortetting i sentrum, gir økt trafikk. Vår vurdering av sikkerhet og risiko var bakgrunnen for innsigelsen. Løsningen som Indre Østfold kommune foreslo – og nå har gjennomført – kunne vi akseptere, sier Korslund til Dagsavisen.

Korslund mener flere fotgjengere burde benyttet seg av undergangen ved Askim stasjon i stedet for å krysse planovergangen. I tillegg frykter man at økt trafikk på denne overgangen gir opphopning av kjøretøy, noe som kan medføre farlige situasjoner.

Senior kommunikasjonsrådgiver Korslund i Bane NOR stenger ikke bommene for en ny vurdering av trafikksituasjonen i Askim sentrum. Men med én forutsetning:

– Hvis det på et tidspunkt er ønskelig å endre tiltakene som nå er gjort i Dr. Randers gate må dette skje i et samarbeid mellom Indre Østfold kommune og Bane NOR. Det avgjørende for oss vil være at den opprinnelige forutsetningen om redusert trafikk over planovergangen ivaretas.

I utgangspunktet ønsket Bane Nor at planovergangen skulle stenges for biltrafikk, men i 2019 ble daværende Askim kommune og Bane NOR enige om at noe trafikk kunne tillates. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)

Ordfører: – Gammelt nytt

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold kommune har registrert misnøyen etter at 50 meter av sentrumsgaten har blitt stengt.

– Dette er i utgangspunktet gammelt nytt, og litt merkelig at det kommer så mange reaksjoner nå. I desember 2019 vedtok Askim bystyre en reguleringsplan som legger opp til en økt utbygging av sentrum. Det var i forbindelse med behandlingen av denne planen Bane NOR kom med innsigelser rundt økt trafikk over planovergangen, sier Frøshaug og legger til:

– Jeg må innrømme at det ser litt rart ut slik gata fremstår nå. Men følges planen skal denne gatestrekningen etter hvert bygges om til et lite torg.

I 2019 ble rådgiverselskapet Norconsult engasjert for å se på alternative trafikale løsninger i forhold til Bane NOR sine krav. Enveiskjøring var ett av forslagene, forteller ordføreren.

– Frank Finstad i Folkets stemme kommer til å løfte opp denne saken i første kommunestyremøte etter ferien. Kan stengingen av gata bli reversert?

– Når det gjelder forslaget om innføring av enveiskjøring i denne gata, var også dette et tema for 4,5 år siden. Den gangen protesterte handelsstanden mot forslaget. Men ønsker kommunestyremøtet at vi tar en ny runde med Bane NOR gjør vi selvfølgelig det, avslutter Senterpartiordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune.

Siste runde med innflytting i leilighetskomplekset Meierihagen i Askim sentrum medførte at det hastet med å innfri Bane Nor sine krav rundt økt trafikk, forteller ordfører Saxe Frøshaug (Sp). (Tomm Pentz Pedersen / Innfelt foto: Terje Bendiksby/NTB)

Les også: Politiker med «kontor» på kjøpesenter: – Det er jo her jeg treffer folk

Les også: Utmeldt etter 53 år: – Ap gjør ikke annet enn å administrere høyrepolitikk