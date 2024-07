Det blir ekstrakonsert med Ed Sheeran

– Det er veldig stor interesse, fastslår Rannveig Lie i prosjekt- og kommunikasjonsbyrået The Oslo Way, som uttaler seg på vegne av arrangøren FKP Scorpio, overfor VårtOslo.

Billettene til Ed Sheerans konsert 26. juli 2025 ble lagt ut onsdag morgen klokka 9, og ifølge avisen var det kø i det virtuelle venterommet like før.

– En fantastisk mottakelse, konstaterer Lie videre, mens arrangør Tim Salvesen i FK Scorpio i pressemeldingen konstaterer at «selv om vi hadde en ørlite antakelse over hvor mange fans Ed Sheeran her i Norge er vi overveldet over responsen som har kommet siden nyheten slapp på fredag».

Ifølge Ullevaal stadion har det vært rundt 31.000 publikummere på konsert der tidligere. Ed Sheeran bryter dermed rekorden med hele 36.000 publikummere.

Ekstrakonserten finner sted søndag 27. juli 2025.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt