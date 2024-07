Telenor advarer mot ferie-svindel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Telenor, svarer 51 prosent at de logger seg på gjestenettverk på for eksempel hoteller, kafeer og restauranter når de er på ferie.

– Det kan kriminelle utnytte. På få minutter kan de stjele passord og personlig informasjon, forklarer Telenors etiske hacker, Daniel Christensen i en pressemelding.

Han forteller at rutere på slike steder ofte er relativt enkle å hacke, og at med tilgang til ruteren kan hvem som helst følge med på alt av trafikk som sendes via nettverket.

Når du skal bruke apper og nettsider der du oppgir sensitiv informasjon, som nettbanken og epost, anbefaler Christensen å bruke mobilnett og roaming.

– På mobilnettet er all trafikk kryptert uansett, så her er du trygg. Har du mulighet til å bruke dataroaming når du er på ferie, er dette ofte den beste og tryggeste løsningen, sier han.

