Instrumentmaker og folkemusiker får Storbekkens musikkpris

Prisen deles ut til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, særlig innen de eldre musikkinstrumentene.

Qvam er fra grenda Fåset i Tynset, men er i dag bosatt på Røros. Hovedinstrumentene hans har vært trompet og gitar, men han har også blitt kjent for utøvelsen av en rekke eldre folkemusikkinstrumenter som bukkehorn, lur og seljefløyte.

– De senere årene er det spesielt Bendiks spill på bukkehorn som har gjort ham til en svært ettertraktet musiker, som både opptrer alene og i samspill med andre, heter det i en pressemelding som kunngjør årets prisvinner.

28-åringen, som har musikalsk bakgrunn fra studier i populærmusikk ved Høyskolen Kristiania, har flere ganger vunnet klassen for eldre folkemusikkinstrumenter under Landskappleiken. Han platedebuterte i 2020 med albumet «Fark».

Qvam lager også selv de instrumentene han spiller på, og har tatt over et instrumentverksted for eldre blåseinstrumenter på Tolga.

– Det er både bemerkelsesverdig og beundringsverdig at en ung mann i 20-årene vil satse på et såpass smalt, men i nasjonal sammenheng svært viktig tradisjonshåndverk, skriver juryen.

Prisen er på 25.000 kroner samt et kunstverk. Utdelingen finner sted på Tolga 28. juli.

Prisen ble opprettet i 2006 for å hedre musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den er et samarbeid mellom Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norsk Lur- og Bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

