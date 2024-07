Om menn på sjøen: – De overvurderer egne evner

– Der ambulanse ikke kommer fram, hvor det kanskje ikke er rom for helikopter eller hvor luftambulansen er et annet sted, da er det vi som brukes, forteller Pål Abrahamsen.

Han er skipsfører på redningsskøyta «Ivar Formo», som i dag har åpnet dørene for Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen og Dagsavisen.

Planen er å få bli med redningsskøyta en tur i Oslofjorden for å nettopp se hvordan hverdagen er på havet. Og sammen med generalsekretær i Redningsselskapet Grete Herlofson, skal Sandtrøen få høre om havsikkerhet.

Spesielt rettet mot å forebygge den høye drukningsstatistikken.

Redningskøyta «Ivar Formo» tok med både Sandstølen og Dagsavisen på tur i Oslofjorden. (Ingrid Hagaseth)

Mer enn bare bergingsarbeid

I senket fart setter redningsskøyta kursen ut mot det åpne hav. Den skal ikke langt, men det er langt nok til at man skjønner hvor mektig sjøen kan være. Spesielt tydelig blir det når man ser hvor urolig havet kan bli. Denne dagen pøser det ned utenfor cockpiten, men både Sandtrøen og Herlofson står trygt inne i varmen.

Redningsskøyta sto i dag fortøyd på Honnørbrygga i Oslo sentrum, men vanligvis står de stasjonert i Oscarsborg med to crew som jobber to uker på, og to uker av. Men stille står de som regel ikke.

Denne dagen har de allerede vært ute på havet og bistått, og bare hittil i år har de assistert 328 personer og 145 fartøy.

Ivar Formo

Mens redningsskøyta «Ivar Formo» vugger seg bortover vannet, står alle i dyp samtale. De snakker blant annet om hvordan skøyta fikk navnet sitt i 2021, en historie generalsekretæren er fin.

– Den kan du fortelle, du som var der på dåpen, sier hun til Abrahamsen.

Skipsfører Pål Abrahamsen jobber 14 dager på, og 14 dager av på redningsskøyta. (Ingrid Hagaseth)

Han begynner med å fortelle at skøyta er oppkalt etter ingen ringere enn den tidligere langrenns- og orienteringsløperen med samme navn, som mistet livet julehelgen 2006, da han gikk gjennom isen og druknet under en treningstur i Nordmarka. Etter at langrennskarrieren til Formo var over, ble han direktør i Kistefos, selskapet til forretningsmannen Christen Sveaas.

I 2021 bestemte han seg for å bidra med 25 millioner kroner for å bygge tre nye redningsskøyter, og valgte å hedre Formo med å oppkalle en redningsskøyte etter han.

– Alle skøytene våre, eller de aller aller fleste, bærer navnet til en aller annen som noen ønsket å hedre, forteller Abrahamsen.

Menn i toppen

Selv om Formo gikk gjennom isen, er det ikke ukjent at en mann mister livet i en drukningsulykke. I 2023 mistet 79 personer livet til drukning i Norge, og 94 prosent av dem var menn.

– Det er en stor prosentandel av de som drukner som er menn, og også eldre menn, forteller generalsekretær Herlofson.

Herlofson forteller at en av hovedgrunnene kan være nettopp at det er en overrepresentasjon av denne gruppen som bruker sjøen, men trekker også fram en annen faktor.

– De overvurderer egne evner og undervurderer risikoen ved å ferdes på sjøen, forteller hun.

Hun mener de kan ta enkle grep for å kunne redde både seg selv og andre dersom uhellet skulle være ute.

– Bruk redningsvest. Ta på vesten på brygga og si ifra hvor og når du går, oppfordrer hun.

«Ivar Formo» stod fortøyd på Honnørbrygga i Oslo Sentrum i forbindelse med besøket. Vanligvis er den stasjonert i Oscarsborg. (Ingrid Hagaseth)

Flest menn omkom i ulykker med fritidsbåt

De siste fem årene har det blitt 120.000 flere fritidsbåter enn det var tidligere, og nå er det omtrent 1.067.000 fritidsbåter i Norge.

Fra 2017 til 2024 har 198 personer omkommet i forbindelse med ulykker i fritidsbåt.

Av disse var 181 personer menn, med en snittalder på 55 år. 63 prosent brukte ikke flytevest.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Barskt på sjøen

Sandtrøen syns oppfordringen er god, og trekker fram et poeng skipsføreren kom med tidligere på turen ut i fjorden.

– En del fedre sier til ungene sine at det er viktig at dere tar på redningsvest, og så tror man selv at man klarer seg uten. Men sånn er det jo ikke.

Han mener det er viktig å ta på seg redningsvesten uansett om man er god til å svømme eller ikke.

– Redningsvest er viktig for alle, og det kan bli barskt på sjøen, mener han.

Flere må bruke vest

Grete Herlofson er generalsektretær i Redningsselskapet. Hun oppforderer alle til å bruke redningsvest. (Ingrid Hagaseth)

Noe så enkelt som å ta på seg redningsvest kan altså redde liv, men kun halvparten av befolkningen bruker alltid redningsvest på sjøen. Det viser en fersk undersøkelse analysebyrået YouGov har gjort for organisasjonen Flyte.

– Drukningsulykker skjer dessverre altfor ofte. Det er nesten like mange som mister livet i slike ulykker som i trafikken. Siden vi vet for lite om de ikke-fatale ulykkene er trolig mørketallene store. Derfor må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres, sier daglig leder i Flyte, Mia Bergmann, i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at hver fjerde nordmann mener vi må akseptere at liv går tapt i drukningsulykker, og at menn har større aksept for dette enn kvinner.

– Myndighetenes vedtatte nullvisjon for drukningsulykker er det eneste akseptable. Det er målet alle vi som jobber med drukningsforebygging jobber mot. Vi har ingen liv å miste rett og slett, sier Bergmann.

Ikke et eneste liv å miste

I august i fjor vedtok Regjeringen en nullvisjon mot drukningsulykker på fritidsområdet.

– Vi har allerede delt rapporten med Nærings- og fiskeridepartementet til bruk i utarbeidingen av handlingsplanen som skal følge nullvisjonen, har Redningsselskapets generalsekretær Grete Herlofson sagt i en pressemelding.

Hun mener at det haster å få på plass både handlingsplan og penger til drukningsforebygging:

– For hver person som drukner, er det også familier, venner, kolleger og lokalsamfunn som mister noen de er glad i. Vi må jobbe sammen for at færre skal oppleve dette, sier hun.

Stortingsrepresentant Sandtrøen tror selv at mange vil bli overrasket over hvor mange personer i Norge som omkommer hvert år på sjøen.

– Og vi har ikke det eneste liv å miste, sier Sandtrøen.

En dårlig kombinasjon

Av de omkomne i fritidsbåt var 39 prosent påvirket av enten rus eller alkohol. I dag er det en promillegrense på 0.8 for båter under 15 meter.

Selv om generalsekretær Herlofson er tydelig på at de ikke skal si hva grensen skal være, oppfordrer de til å ikke kombinere alkohol og båtliv fordi reaksjonsevnen blir mye dårligere.

– Det er rett og slett en farlig kombinasjon, sier hun.

Sandtrøen er enig i at det er et viktig poeng dersom du skal føre båt.

– Det er en aktivitet som det er veldig lurt å være edru når du gjør, mener han.

Ikke kun på havet

Mens redningsskøyta er ute på havet og redder liv, skjer det også ting på land. For det er ikke bare på det åpne hav og i fritidsbåter eller kanoer at folk mister livet til drukning. I fjor døde nemlig 23 av de 79 personene etter å ha falt i vannet fra land.

For å få ned drukningsstatistikken i Norge mener Herlofson at man må gjøre hvordan man skal holde seg trygg på og langs sjøen mer kjent.

– Vi må jobbe helt fra barna er små, gjennom hele livsløpet fram til vi går ut av dette livet. Hvordan du i ulike livsfaser kan være trygg på og langs sjøen. Vi må ha svømmekunnskaper, vi må ha holdningskunnskaper, vi må ha forståelse for båtliv, mener hun.

Sandtrøen tror også det er viktig at redningsselskapet lærer barn om sjøvett fra de er små, men trekker fram enda en ting:

– Så er det jo særlig vi menn da, som må bli flinkere til å ta på oss redningsvesten, sier han.

Nils Kristen Sandtrøen var fornøyd etter turen med reningsskøyta. (Ingrid Hagaseth)

Oppfordring fra redningsselskapet

Tilbake på Honnørbrygga i Oslo sentrum står Sandtrøen ikledd en rød patronvest med matchende sydvest på redningsskøyta. Redningsvesten er en av tingene Herlofson oppfordrer til dersom man skal ut på sjøen, men det er ikke det eneste.

– Gjør deg kjent med forholdene og ta med deg tilstrekkelig utstyr, forteller hun før hun fortsetter:

– Si ifra hvor du reiser. Ikke bad alene. Og lær deg førstehjelp.

