Tenåringer som ble pågrepet for vold mot flere menn i Telemark er løslatt

De tre siktede ble fremstilt for varetektsfengsling i Telemark tingrett. Påtalemyndigheten ba om fire ukers fengsling av samtlige, men retten kom fram til at de skulle løslates.

NRK skrev tidligere fredag at politiet anket løslatelsen og at retten hadde gått med på oppsettende virkning, som betyr at de kan holdes i varetekt til lagmannsretten har behandlet saken

Telemarksavisa skriver at politiet senere har trukket anken.

Advokatfullmektig Tore Moen, som representerer to av de siktede, sier til Varden at han anket over beslutningen om oppsettende virkning og over noen prinsipielle spørsmål knyttet til det.

– Det gjorde at påtalemyndigheten trakk anken i dag og at alle ble løslatt. Det ble en ekstra natt i voksenfengsel for en av mine klienter som er, skriver Moen, som representerer to av de siktede, til avisen.

«Pedojakt» er et kontroversielt fenomen hvor privatpersoner konfronterer folk de mistenker for overgrep mot barn.

De siktede er i alderen 17 til 19 år og er siktet for fire forskjellige voldshendelser. Ofrene er mellom 23 og 70 år, tenåringene har filmet episodene og publisert filmene på nett.

Tenåringene har innrømmet forholdene i politiavhør.

