Telenor stoppet 510 millioner forsøk på digital kriminalitet

Administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor forteller i en pressemelding at antallet viser hvor stort samfunnsproblem digital kriminalitet er.

– Omfanget av hendelser Telenor håndterer i løpet av et kvartal, viser med all tydelighet at nordmenn daglig er mål for kriminelle som ønsker å stjele informasjon og penger. Dette må vi alle ta på alvor, sier hun.

Økt bruk av kunstig intelligens

I en spørreundersøkelse gjennomført for Telenor, svarer rundt halvparten at de er mer bekymret for å bli utsatt for digital kriminalitet i dag enn for ett år siden.

I tillegg oppgir sju av ti at de frykter at utbredelsen av kunstig intelligens vil føre til mer kriminalitet.

Engebretsen forklarer at denne frykten er berettiget.

– Det er ingen tvil om at de som står bak, allerede benytter seg av denne type teknologi for å bli mer effektive og treffsikre i sine angrep. Det blir stadig vanskeligere å avdekke forsøk på svindel og annen kriminalitet uten spesialisert teknologi og fagekspertise.

510 millioner forsøk

Telenors sikkerhetsfiltre stoppet 482 millioner av de totalt 510 millioner forsøkene på kriminalitet i andre kvartal.

Sikkerhetsfiltrene jobber med blokkering av kjente svindelsider, phishing-forsøk og nedlasting av skadevare. Engebertsen forteller at det er flittig bruk av kunstig intelligens i utarbeidelse av falske nettsider som brukes i svindel og phishingforsøk.

– Kriminelle tar for eksempel i bruk kunstig intelligens til å samle informasjon om bedriftene som de utgir seg for å være. Slik kan kriminelle utnytte kjente merkevarer på en måte som vil være svært vanskelig å skille fra profesjonelt utarbeidede kampanjer fra de virkelige selskapene.

Hun forteller også at man kan finne tjenester på nett hvor man kan bestille phishingkampanjer. Kunstig intelligens brukes også for å samle inn personlig informasjon fra blant annet sosiale medier for å skreddersy svindelkampanjer mot enkeltpersoner.

Banktrojaner oppdaget for første gang i Norge

Telenor blokkerte også 16,9 millioner forsøk på kriminalitet via SMS og 10,9 millioner uønskede anrop dette kvartalet.

Flere tusen av de blokkerte SMS-ene var knyttet til spredning av skadevaren Vulture, som er en kjent banktorjaner. Ved nedlastning av varen får kriminelle kontroll over offerets mobiltelefon og kan tappe informasjon og penger.

– SMS-trafikken knyttet til spredning av Vulture ble raskt blokkert i Telenors systemer. I tillegg sperret våre sikkerhetsfiltre muligheten til å laste ned trojaneren.

