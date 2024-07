Erna Solberg mest sitert og omtalt av stortingspolitikerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På andreplassen for mest siterte ligger Frp-leder Sylvi Listhaug, mens næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) får tredjeplassen. Det viser en oversikt Infomedia har laget på vegne av Altinget.

Myrseth ble fiskeri- og havminister i oktober 2023, før hun tok over posten som næringsminister i april i år.

Listhaug ble også nest mest omtalt, like før Ola Borten Moe (Sp).

Oversikten inkluderer 182 politikere, blant dem varaer, og omfatter perioden fra 21. juni 2023 og fram til 22. juni 2024. På topp 20-listen er alle partier representert, med unntak av MDG og Pasientfokus.

Arbeiderpartiet får mest omtale, foran Høyre og Senterpartiet, mens MDG, KrF og Pasientfokus havner nederst.

Dataanalytiker i Infomedia Mats Varre Sandøy sier at kontroverser har bidratt til mye omtale og siteringer. Flere avgåtte statsråder kommer høyt på listen.

