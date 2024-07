Tre tenåringer pågrepet for «pedo-hunting»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

To 18-åringer og en 17-åring har blitt siktet for fire ulike voldshendelser i Oslo, Larvik og Porsgrunn, melder NRK.

«Pedo-hunting» er et fenomen hvor personer som mistenkes for overgrep mot barn, blir oppsøkt og banket opp.

Ofrene er menn i alderen 23 til 70 år. Minst én av dem måtte til sykehus etter å ha møtt tenåringene. Ingen av de fornærmede er dømt for overgrep mot barn.

Politiadvokat Ingrid Wiik i Sørøst politidistrikt forteller til NRK at guttene har avtalt møter med ofrene for så å utsette de for vold og rane dem. Guttene har erkjent de faktiske forholdene i avhør, sier hun.

De tre siktede blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag, og Wiik sier påtalemyndigheten vil be om fire ukers fengsling av alle de tre.

Hendelsene har også blitt filmet og publisert på nett.