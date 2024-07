Helse- og omsorgsdepartementet opphever DMP-avslag om hjertemedisin på blå resept

«Vi har kommet til at DMP ikke har hatt en god nok saksbehandling. Som en konsekvens av dette har vi kommet til at vedtaket om avslag om forhåndsgodkjent refusjon er ugyldig, og derfor må oppheves», skriver Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

Saken dreier seg om Direktoratet for medisinske produkters (DMP) behandling av om det skal innvilges forhåndsgodkjent refusjon for hjertemedisinen Vazkepa, altså om den kan foreskrives på blå resept uten at pasienten eller legen må søke om dette hver gang.

Behandlingen av slike saker skal maksimalt ta 180 dager, men DMP brukte 614 dager på å behandle saken, som endte i vedtak om avslag.

Produsenten Amarin klaget på vedtaket i september i fjor. De mente at direktoratet ikke hadde gjort en reell vurdering av klagen, at det var brukt feil beviskrav, og at de var utsatt for usaklig forskjellsbehandling.

Enhetsleder Anette Grøvan i DMP presiserer at vedtaket er opphevet, ikke omgjort, og at den nå skal til ny behandling i DMP.

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Suget etter agurknyheter