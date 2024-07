Advokatstreik avblåses – enighet med regjeringen om avtale

Siden 4. mars har Advokatforeningen streiket som svar på det de mener er regjeringens avtalebrudd om økningen av den offentlige rettshjelpssatsen.

Mandag ble streiken avblåst etter at en dialog med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) førte til at regjeringen og Advokatforeningen kom til enighet.

Det ble besluttet at rettshjelpssatsen skal styrkes med ytterligere 50 kroner i neste budsjett, at rettshjelpssatsen skal som et minimum øke i takt med inflasjonen i fremtiden, og at et offentlig utvalg skal nedsettes for å gjennomgå hele ordningen.

Regjeringen vil innen mai 2025 forskriftsfeste at satsen prisjusteres årlig, skriver Advokatforeningen i en pressemelding.

– Vi har nå fått på plass en garanti for at rettshjelpssatsen som et minstenivå vil følge prisstigningen i årene som kommer, samt en helhetlig utredning av ordningen. I tillegg vil vi få en økning på 50 kroner i statsbudsjettet for 2025. Det er en god løsning som både vi og regjeringen er godt tjent med, sier leder Mette Yvonne Larsen i Advokatforeningens forsvarergruppe i pressemeldingen.

