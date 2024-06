Pride-paraden går av stabelen i Oslo – venter mange mennesker

Flere av Ruters busser og trikker har avvik mellom klokken 11 og 17 når folketoget danser seg gjennom sentrum av hovedstaden. I tillegg er flere gater sperret for å gjøre plass for paraden.

– Det medfører mye folk i sentrum, og en god del sperrede gater, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet i en melding til pressen.

Han understreker at politiet har hatt god kommunikasjon med arrangøren og øvrige samarbeidsaktører i oppløpet til årets pride. Det framfor alt for å sikre at feiringen går trygt for seg.

– Politiet vil være godt synlig for å sikre arrangementet, og vi minner om at det er fly- og droneforbud i forbindelse med paraden, sier Gulbrandsen.

