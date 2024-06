Over 300 medlemmer i EL og IT Forbundet i streik fra torsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Abelia fra NHO og ansatteorganisasjonen El og It-forbundet fra LO som har forhandlet om IKT-overenskomsten. Fristen for å bli enige var midnatt natt til torsdag.

To timer på overtid meldte EL og IT Forbundet til Riksmekleren at det ikke var mulig å komme til enighet. Dermed blir det streik fra torsdag morgen.

– Urimelig høye krav

– Vi streiker for en anstendig lønn for alle på tariffavtalen, heving av minstelønna og medbestemmelse ved beredskapsvakter, sier forbundssekretær og leder av EL og ITs forhandlingsutvalg Geir Aasen.

Birgit Abrahamsen, direktør arbeidsrett i Abelia, sier til NTB at det har vært krevende forhandlinger, men at de håpet å komme til enighet.

– Dessverre var kravene fra El og IT Forbundet urimelig høye, og vi beklager at dette har endt med at de går ut i streik, sier Birgit Abrahamsen, direktør arbeidsrett i Abelia.

Streiken kan ramme EM-seere

EL og IT-forbundet varslet at følgende blir tatt ut i streik: Geomatikk AS (60 personer), GlobalConnect (29), Komplett (56), Onitio Norge (67), Onitio Solutions Norge (18), Telia (57) og TietoEVRY Norway (32).

De streikende jobber blant annet i kundeservice, utvikling, installasjon, drift og vedlikehold av elektronikk og IT-utstyr.

– Vi kan bekrefte at noen av våre kollegaer, hovedsakelig på kundeservice, er tatt ut i streik. Vi håper dette ikke skal ramme våre kunder unødvendig mye, men i perioder med mye trafikk så kan våre kunder forvente noe lengre ventetid enn normalt, sier informasjonssjef Daniel Barhom i Telia til NTB.

Før meklingen startet sa Aasen at en streik kan merkes på flere måter.

– Hvis Telia-nettet ditt skulle dette ut rett under åttedelsfinalen i fotball-EM, kan det tenkes at feilretting tar lengre tid, og at du ikke når fram til kundeservice før etter at dommeren har blåst av kampen, sa Aasen.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)