Oppretter flere nye asylmottak

De nye mottakene er ordinære mottak som skal erstatte akuttinnkvarteringene, som UDI er i ferd med å avvikle. Ifølge direktoratet vil disse være mindre kostbare og ha kontrakter med lengre varighet enn akuttinnkvarteringene, som er ment for kort botid i perioder med et raskt og uventet stort behov for nye mottaksplasser.

– UDI forventer et behov på omtrent 2000 flere mottaksplasser for å kunne tilby et sted å bo for alle asylsøkerne som kommer høsten 2024 og fremover. Totalt må det derfor opprettes opptil 16 nye ordinære mottak. Dette er mottak som gir både vertskommuner, driftsoperatører og omgivelser en større grad av forutsigbarhet enn akuttinnkvarteringer, sier direktør for mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre, i en pressemelding.

Målet er å etablere flest asylmottak i Rogaland og Vestland, opplyser UDI.

– Vårt mål er at asylmottakene fordeles noenlunde likt over hele landet. Det er nå færrest asylmottak i region Vest, og vi ønsker derfor å opprette flest asylmottak i denne regionen, sier Fløtre.

Les også: Hvordan kunne Unge Høyre komme hit? (+)