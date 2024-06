Oppgang på Oslo Børs

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag endte hovedindeksen med en nedgang på 0,09 prosent.

De fem mest omsatte aksjene på Oslo Børs torsdag endte alle handelsdagen i grønt terreng: Equinor (+1,09), Vår Energi (+1,08), Aker BP (+0,48), DNB (+0,14), og Norsk Hydro (+0,46).

Det var altså flere oljeselskaper som ledet an i børsoppgangen. Oljeprisen har steget rundt 1 prosent siden midnatt og ett fat nordsjøolje handles for rundt 85 dollar.

Dagens børsvinner ble Tekna Holding, selskapet meldte i en børsmelding i går kveld at de gikk seirende ut av en patentsak. Ifølge meldingen har en føderal domstol i Canada dømt til fordel for Tekna Plasma Sysstems Inc i en sak om konkurrerende patentrettigheter til å produsere titan pulver i Canada. Aksjen steg 13,11 prosent torsdag.

På de Europeiske børsene var stemningen blandet. FTSE 100-indeksen i London endte med en nedgang på 0,17 prosent. DAX i Frankfurt steg med 0,50 prosent. CAC 40 i Paris falt med 0,49 prosent.

