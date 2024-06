Regjeringen vil dele mer data – ny lov på vei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag mottok digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) en utredning om hvordan loven kan se ut, av et utvalg ledet av kommuneadvokat Camilla Selman.

– Deling og bruk av data er en forutsetning for å utnytte det enorme potensialet som ligger i kunstig intelligens og maskinlæring. Samtidig viser utredningen at det er en utfordring å få tilgang på nok data av god kvalitet, og som kan brukes videre, sier Tung.

Målet med delingen er å gjøre det enklere for næringslivet, forskere, presse og andre å finne og ta i bruk offentlige data til å lage nye produkter, tjenester og løsninger.

– Jeg kommer til å følge opp lovforslaget raskt, nettopp for å sikre at vi bruker det til å skape bedre tjenester, mer innovasjon og næringsutvikling, sier Tung.

Utvalget foreslår to ulike lover, en lov om datadeling for å gjennomføre EUs «åpne data-direktiv» (Open Data Directive – ODD) og en lov om dataforvaltning for å gjennomføre EUs «dataforvaltningsforordning» (Data Governance Act – DGA).