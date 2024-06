Hotellkjeden Strawberry avslutter Freia-boikott

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå har vi stått i denne boikotten i ett år. Vi har brukt maktmiddelet til å påvirke, men så brenner den litt ut. Den har ikke noe effekt lenger, sier sjef Torgeir Silseth i Strawberry til E24.

Den andre delen av at de avslutter boikotten er at Strawberry opplever at Mondelez' løfte om å isolere russisk virksomhet fra resten av konsernet ikke ble gjennomført som planlagt. Silseth sier det kun blir symbolpolitikk å fortsette med en boikott som ikke har effekt.

– Vi skulle jo ønske at Mondelez trakk seg fullstendig ut. At de gjorde som mange andre ved å avvikle hele virksomheten sin i Russland.

