16-åring varetektsfengsles etter drap på Oslo S

16-åringen har sittet i varetekt siden søndag. Han varetektsfengsles fram til 30. juni.

Det kommer fram i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett, skriver Dagbladet.

Det var under en konfrontasjon mellom to grupper av gutter at knivstikkingen skjedde. Sammenstøtet skjedde på sjøsiden av Oslo sentralstasjon, ved drosjeholdeplassen.

Flere mindreårige ungdommer var involvert, men kun 16-åringen er siktet for drap.

Han var i utgangspunktet siktet for drapsforsøk, og torsdag ble siktelsen utvidet til drap etter at en jevnaldrende gutt døde av skadene han ble påført.

16-åringens forsvarer, advokat Marijana Lozic, opplyser at han nektet straffskyld for den opprinnelige siktelsen for drapsforsøk.

– Da sier det seg selv hvordan han stiller seg til den nye siktelsen, sier hun til Dagbladet.

