Stortingspolitikerne får lønnsøkning på 5,2 prosent

Forslaget ble vedtatt mot Rødts, SVs og MDGs stemmer, skriver NRK.

Dette utgjør en lønnsøkning på 5,2 prosent, eller 63.810 kroner for den menige stortingsrepresentant. 5,2 prosent er i tråd med frontfagets ramme.

Den nye lønna til statsministeren blir liggende på 2,057 millioner kroner, statsråder får en lønn på 1,671 millioner kroner.

Stortinget setter oppgaven med å bestemme egen lønn til et såkalt Godtgjøringsutvalg. De la også fram to mer moderate alternativer, men de ble lagt vekk.

Prinsippet man jobber ut ifra, er at lønn i seg selv ikke bør være en avgjørende motivasjon, men samtidig skal den være høy nok til at det ikke hindrer en «bred og god rekruttering til ombudene som folkevalgte, eller at det sås tvil om de folkevalgtes uavhengighet» – altså skal alle kunne være folkevalgt, uavhengig av økonomisk bakgrunn, skriver Stortinget på sine nettsider.

