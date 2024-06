Kronprinsen gikk tur på Bygdøy med flyktninger

Ordfører i Oslo, Anne Lindboe, generalsekretær i Røde Kors Anne Bergh og leder av Oslo Røde Kors Astrid Solberg deltok også på turen, som gikk til å markere verdensdagen for flyktninger, 20. juni.

Røde Kors flyktningguide er en aktivitet hvor nyankomne flyktninger i Norge får en frivillig person som følger dem tett opp.

Deltakerne øver på norsk sammen og blir kjent i lokalmiljøet sitt ved blant annet å gå tur.

– Flyktningguide og andre aktiviteter for nyankomne flyktninger er viktige arenaer fordi de er et supplement til det offentlige introduksjonsprogrammet. Her får man muligheten til å øve på norsk i en uformell setting. Det gir økt selvtillit til å bruke språket på andre arenaer også, som for eksempel jobb, sier Bergh i en pressemelding.

