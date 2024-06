Helse nord anbefaler to akuttsykehus på Helgeland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed trosser styret faglige anbefalinger og arbeidsgruppa som ble nedsatt for å finne en bærekraftig struktur for helseforetaket, skriver Dagens Medisin.

I det økonomisk pressede Helse nord har Helgelandssykehuset lenge vært en verkebyll. Strukturen har også blitt en politisk sak nasjonalt. Flere styremedlemmer ønsket også å følge de faglige anbefalingene om å redusere antallet sykehus på Helgeland til ett.

Det ligger imidlertid nå an til at man går for en todelt løsning, der Mosjøen beholder noen funksjoner.

– Jeg synes det er ubehagelig når politikken styrer over pasientens beste, sa styremedlem Tone Hauge i debatten før vedtaket i Helgeland-saken ble fattet.

