Politiet om knivstikkingen i Luster: Virker ikke som et tilfeldig offer

Det opplyser politiadvokat Bernt Dahlsveen i Vest politidistrikt til NRK.

Fem ungdommer tidlig i tenårene er siktet for kroppsskade eller medvirkning til kroppsskade. Ingen av dem har straffehistorikk fra tidligere.

Dahlsveen vi ikke si noe om motivet bak hendelsen.

– Vi har bare gjort innledende avhør. Planen i dag er å ta avhør av fornærmede. Da kan vi ha større formening om hva som er bakteppet og motiv, sier han til kanalen.

Det var klokken 17.36 fredag at politiet først fikk melding om hendelsen. En mann meldte da at han var blitt knivstukket i halsen og håndleddet av maskerte ungdommer i et skogholt utenfor Gaupne sentrum i Luster.

Den skadede mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med helikopter. Han er lørdag formiddag fortsatt innlagt.

– Det er snakk om alvorlige skader. Utover det vil jeg ikke gå inn på mer detaljer, sier Dahlsveen.

Barnevernet er koblet inn i saken.