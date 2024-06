Listhaug omtaler norsk klimapolitikk som «selvskading»

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Men at industrien sto for mesteparten av kuttene, mener Listhaug først og fremst er et faresignal.

– Det er spesielt å se at en statsråd fra Arbeiderpartiet står på TV og jubler over at norsk industriproduksjon er blitt redusert som følge av høye strømpriser, sier Listhaug til Nationen.

Hun viser til et innslag i Dagsrevyen der klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) omtaler kuttene som «gledelige».

I landbruket gikk klimautslippene ned med 3,9 prosent fra 2022. Årsaken er færre amme- og melkekyr. I olje- og gassektoren går utslippene også ned – blant annet på grunn av elektrifisering av sokkelen. Listhaug omtaler det som kontraproduktivt:

– Det er helt feil medisin. Det er selvskading på høyt nivå. Det er et av de verste symbolene på symbolsk klimapolitikk.

Hun peker på at olje- og gassnæringen er kvotepliktig og at de allerede kutter utslippene gjennom kjøp av kvoter.

– Da er det meningsløst å elektrifisere plattformer med kraft fra land som flytter utslippene, og som øker strømregningen for folk og bedrifter. Kraften burde heller blitt brukt til industriutvikling, sier Listhaug.

