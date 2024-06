Slår alarm om sikkerheten – norske kraftanlegg må sikres bedre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hele kraftnettet i Norge kan angripes med missiler og droner fra russisk territorium. Slike angrep kan utføres med svært kort varslingstid. Det betyr at Russland kan ramme kraftforsyningen i en tidlig fase av et væpnet angrep, og dette kan få langvarige konsekvenser, skriver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i «Forsvarsanalysen 2024».

I mai sendte Bård Ludvig Thorheim (H), medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap). Der etterlyste han flere tiltak fra regjeringen for å styrke sikkerheten rundt kraftforsyningen i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Aasland svarte blant annet at regjeringen har bedt Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon om at det må innføres «økt årvåkenhet» og at virksomhetene tar situasjonen på høyeste alvor.

– Det både sjokkerer og bekymrer meg at regjeringen tar så lett på vår energisikkerhet, sier Thorheim til DN.

Thorheim krever at energiministeren instruerer NVE, Statnett og kraftsektoren om å gjennomføre beredskapstiltak og sårbarhetsanalyser.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Olje- og energidepartementet forsikrer at regjeringen tar sikkerheten på alvor:

– Vi har tett dialog med tjenestene og har innført økt årvåkenhet rundt fysiske anlegg og IKT i kraftforsyningen, sier Bergmål.

Les også: Tenk deg når legen sier nei, det fins ikke medisin. Den dagen er her nå (+)

Les også: Sigrid Bonde Tusvik: Vi kan dele kvinner inn i to grupper

Les også: Min venn søker svar fra miljøer som vil se verden brenne (+)