Politiet droppet vakthold – overgrepsdømt rømte

Jourhavende politiadvokat Dag-Fredrik Reymert i Øst politidistrikt bekrefter til VG at politiet ikke hadde vakthold på sykehuset da mannen ble fremstilt for helsesjekk.

– Det ble vurdert som ikke påkrevet på grunn av hans helsetilstand og ut fra det som var av informasjon, sier politiadvokaten.

Reymert sier at i etterpåklokskapens lys, så er det ikke vanskelig å se at vakthold ville vært det beste.

Mannen som rømte er dømt for overgrep mot to døtre. Ifølge TV 2 er mannen også dømt for trusler mot sin ekskjæreste, og politiet har satt inn sikkerhetstiltak rundt henne.

Rømmingen skjedde torsdag ettermiddag. Mannen er etterlyst internasjonalt.