Mann tiltalt for dobbeltdrap i Oslo – er tidligere dømt for annet dobbeltdrap

I tillegg til drapene er 54-åringen også tiltalt for et annet tilfelle av vold, innbrudd og innbruddsforsøk, skriver Dagbladet.

Rettssaken er berammet fra 29. oktober til 7. november i Oslo tingrett.

Drapene mannen er tiltalt for å ha begått, skjedde på Sandaker i Oslo 30. juni 2023. To menn på 68 og 75 år ble knivstukket gjentatte ganger og døde av skadene. Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

I november 1998 ble et eldre ektepar funnet drept i sin egen stue på Sinsen i Oslo. Vinduet i verandadøren var knust, og det ble klart at ekteparet hadde vært døde i over et døgn da de ble funnet. 54-åringen ble da dømt til 21 års fengsel med ti års sikring (nå forvaring) for dette dobbeltdrapet i 2000.

