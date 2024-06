Preikestolen-ulykken: Politiet mener den omkomne var norsk

– Avdøde er ikke offisielt identifisert, men siden vi fant ham med både ID og telefon, er vi rimelig sikre, sier politiadvokat Nina Thommesen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

I timene etter ulykken var opplysningene at mannen som falt i døden var utenlandsk turist og i et mindre turfølge. Det stemmer altså ikke. Politiet har brukt tirsdagen på å kontakte pårørende.

Det er heller ikke mistanke om noe kriminelt. To vitner forteller at mannen skled og falt. Onsdag håper politiet at de får svar på DNA-prøven, og inntil da vil de ikke gå ut med noe om mannens alder.