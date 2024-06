Passasjer oppdaget knust rute – mulig skudd mot tog mellom Drammen og Kongsberg

Ifølge Vy var det en passasjer som meldte om hendelsen.

– Det er hull i det ytterste laget av vinduet på et togsett, opplyser Sørøst politidistrikt på X.

De mulige skuddene skal ha truffet toget da det var på vei fra Drammen til Kongsberg.

– Det vi ser når vi kommer fram til Kongsberg stasjon, er at det er en rute som er knust med et lite hull fra utsiden. Det fremstår som en form for skudd, men trolig med lite kaliber, sier operasjonsleder Christian Fredrik de Boer Prytz i Sørøst politidistrikt til NTB.

Prytz antar at det kan være snakk om et luftvåpen.

– Dette har skjedd mellom Darbu og Krekling i Øvre Eiker, på vei mot Kongsberg, og så har toget stoppet på Kongsberg. Meldingen til oss kom 21.45, sier han.

Senere meldte politiet at det var snakk om to hull som ser ut til å være fra et skytevåpen.

– Vi kan bekrefte at vi har henvendt oss til politiet etter at vi oppdaget det vi antar er skudd mot et persontog, sier Åge-kommunikasjonssjef Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Han forteller at det var passasjerer om bord i toget, og det var en av dem som oppdaget det som hadde skjedd da toget var ved Krekling.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)