Kunnskapsministeren svarer på skole-kritikk: – Vi trenger handlekraft, ikke kranglekraft

– Det trengs handlekraft og ikke mer kranglekraft fra politisk hold nå. Jeg er ikke opptatt av å peke på hvem som har skylden, men mer opptatt av hva vi sammen skal gjøre framover, uavhengig av politisk ståsted, sier Nordtun til NTB.

I sin tale til Høyres sentralstyremøte mandag, snakket Solberg om kun ett tema: skolepolitikk.

Hun pekte blant annet på at regjeringen har droppet firer-kravet for å bli lærer og at de har satt fraværsgrensen på spill.

– Vi ser at hver gang Arbeiderpartiet får kontroll over skolepolitikken – ja, da stagnerer utviklingen, sa Høyre-lederen.

– Har gjort flere tiltak

Nordtun svarer blant annet slik:

– Vi har siden i vinter tatt initiativ til brede diskusjoner i Stortinget for å styrke kvaliteten i norsk skole, men fra Høyres side har jeg ikke hørt særlig, utover et initiativ fra Ernas Solbergs parti hvor jeg ble bedt om å slutte å kalle skjerm for skjerm, sier hun til NTB.

Kunnskapsministeren mener at regjeringen har satt i gang flere viktige tiltak for å forbedre skolen.

– Det er store utfordringer som må løses i norsk skole. Derfor har vi, mot Høyres ønske, fått til nasjonale anbefalinger for en mobilfri skole, vi har satt av store midler for en mer praktisk skole som møter alle elevers behov for mestring, vi har tydeliggjort lærerens handlingsrom i klasserommet og vi har gjort et historisk løft for mer trykte bøker i skolen, for å nevne noe, sier hun.

Peker tilbake på Høyre

I talen sin pekte Solberg blant annet på fjorårets Pisa-undersøkelse, som viser at ferdighetene til norske 15-åringer har falt kraftig i matte, naturfag og lesing siden 2018.

Nordtun mener mange av problemene stammer fra perioden da Høyre selv styrte Norge.

– Jeg opplever at Erna Solberg egentlig ikke gjør spesielt annet enn å sette på «den gamle CD-en» fra valgkampen i 2012 da hun kritiserte og advarte mot SV-skolen – uten å samtidig ta innover seg at de resultatene vi ser fra norske elever nå, kommer fra elever som stort sett har gått på skolen mens Erna Solberg og Høyre styrte skolen.

I 2012 viste Høyre-lederen til at ungdomsskoleelever hadde gått sju år på skolen med en kunnskapsminister fra SV.

Nå har mange elever vært gjennom åtte år med borgerlig regjering.

– Pisa-undersøkelsen ble utført i februar 2022, noen få måneder etter Solberg måtte gå av som statsminister, påpeker Nordtun.

Åpner for skylddeling

Solberg har åpnet for å ta noe selvkritikk på utviklingen i hennes regjeringstid, og peker blant annet på at Norge ble rammet av koronapandemien i slutten av hennes periode.

– Det er ingen tvil om at det som skjedde under pandemien for eksempel, har gjort at en generasjon har fått noen hull. Jeg tror vi skal ta litt skylddeling på det, sa Solberg til NTB mandag.

Hun sier at hun heller ikke så opptatt av å fordele skyld, og har trukket fram regjeringens arbeid med mobilbruk i skolen som positivt.

– Det er fint at de har hatt det fokuset, sier Solberg.

