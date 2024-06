Frykter Mattilsynet-streik vil føre til kyllingmangel i butikk

– Det kommer veldig fort til å bli tomt for fersk kylling i butikk, sier styreleder i Norsk Fjørfelag Trude Hegle til VG.

263 ansatte i Mattilsynet har blitt tatt ut til streik av Akademikerne. Det gjør at flere slakterier må holde stengt rundt om i landet.

Nå bes det om tvungen lønnsnemnd fra en av Norges største matprodusenter.

– Konsekvensene for dyras velferd og bondens økonomi kan bli svært alvorlige, sier beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen til NRK.

De står i fare for å måtte stenge to slakterier.

-Svært alvorlig

– Dette er en potensiell tragedie for dyrevelferd, matsvinn og mennesker. Streiken får alvorlige konsekvenser for kyllingproduksjon, og rammer bondens økonomi fryktelig hardt, sier Hilde Talseth, som er administrerende direktør i Norsk Kylling i en pressemelding.

Etter planen skulle Norsk Kylling hente 130.000 kyllinger til slakt fra sju bønder i Trøndelag mandag og tirsdag. Streiken hos de ansatte i Mattilsynet gjør at disse kyllingene ikke kan tas inn til slakt.

– For dyrevelferden er dette svært alvorlig. Jeg kan ikke forstå at disse konsekvensene ikke gir grunnlag for dispensasjon. Konsekvensene er også svært alvorlig i et bærekraftsperspektiv, og jeg syns det er uetisk at vi må kaste 60 tonn mat om dagen. Det tilsvarer 300 000 middager, forteller Talseth.

Økonomisk katastrofe

Rune Vang er en av bøndene som kan bli rammet av streiken. Han forteller til NRK at han egentlig skulle levert 26.000 kyllinger til slakt. Bonden omtaler det som en økonomisk katastrofe, skulle han ikke få levert kyllingene til slakt. Han forteller at han allerede har brukt en million kroner på kyllinger og kraftfor. De må slaktes før de blir for store.

– Dyra vokser hver dag. Så kanskje kan vi holde ut et par ekstra dager, men ikke mer, sier bonden fra Inderøy til kanalen.

Talseth i Norsk Kylling håper det kommer en løsning før helgen er omme.

– Nå haster det. Hvis partene kommer til enighet i løpet av helgen, eller myndighetene griper inn med tvungen lønnsnemnd, har vi mulighet til å unngå en potensiell tragedie.

Mattilsynet gir ingen garantier for at de er på jobb når kyllingene skal slaktes.

– Streik er et legitimt virkemiddel i arbeidslivet. Akademikerens streikeuttak av Mattilsynets ansatte får store konsekvenser for mange, og vår jobb er å synliggjøre det overfor vårt eierdepartement, skriver Lena de Faveri til NRK, hun er leder for avdeling for virksomhetsstyring i Mattilsynet.