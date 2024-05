– Nav er blitt et fluepapir som folk sitter fast i

Brenna varslet i april en tøffere arbeidslinje for å få flere unge i jobb og færre på trygd.

– Nå må alle som kan, jobbe. Tiden med misforstått snillhet er forbi, sa Brenna.

Men nå klager opposisjonen over at de ikke har sett noen konkrete forslag, skriver Aftenposten.

– Nav skulle være en trampoline som folk hopper ut av. I stedet er Nav blitt et fluepapir der mange folk sitter fast og ikke kommer videre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til avisen.

Frp-lederen mener Norge ikke kan fortsette med utgiftseksplosjonen uten at det vil gå ut over velferdsmodellen.

– Det er ingen grunn til å tro at folk i Norge er langt mer syke enn i våre naboland. Det må være noe med vårt system som er feil, sier hun.

Hun viser til at personer kan gå ned i inntekt dersom de begynner å jobbe etter å ha levd på offentlige overføringer, fordi de kan miste gratis barnehageplass og bostøtte.

– Regelen må være at folk skal komme i jobb og ikke leve på offentlige overføringer hele livet, sier hun.

Brenna svarer at 150.000 flere er i arbeid under Støre-regjeringen.

– Men fortsatt er for mange, særlig unge og innvandrere, utenfor arbeidslivet. Vi må ikke tro at å være snill ikke er å stille krav. Vi har bygget dette landet ved å stille krav og stille opp for hverandre, sier Brenna.

Tuva Moflag: – Det er et poeng for meg å vise at ting ikke er perfekt (+)