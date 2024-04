Til sammen har 142.416 personer søkt høyere utdanning via Samordna opptak, en økning på 4,7 prosent, skriver regjeringen i en pressemelding.

Til tross for at pendelen snur for sykepleie etter flere års nedgang, er det størst økning for historie, økonomi og samfunnsvitenskap.

