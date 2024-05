Tolletaten beslagla over 4 millioner svenske kroner: – Ett av norgeshistoriens største

Beslaget på 4 millioner kroner er ett av Norgeshistoriens største valutabeslag, ifølge Tolletatens beslagsoversikt.

Det var andre helgen i april at et norskregistrert kjøretøy med to personer ble stanset av tollere etter å ha innplassert en grenseovergang på Østlandet.

Bilen og personene ble tatt med til lokalt tollsted for kontroll. I bilen fant tollere flere plastposer som inneholdt bunker med svenske sedler.

Til sammen ble det avdekket cirka 4,2 millioner svenske kroner.

– Modusen og størrelsesordenen på beslaget tyder på at det er organiserte kriminelle nettverk som står bak smuglingen, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.