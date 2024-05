Enighet i det sentrale lønnsoppgjøret for sykepleiere

Alle medlemmer av sykepleierforbundet får et lønnstillegg på 3,7 prosent fra 1. juli eller minimum 22.000 kroner.

– Vi har store ambisjoner for de lokale forhandlingene. Det er et formidabelt behov for vår kompetanse, og det må vise seg i resultatene ute i helseforetakene, sier Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding.

Sykepleierforbundet har 43.000 medlemmer. Partene kom til enighet mandag kveld.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier at de lokale forhandlingene gir mulighet for å innrette de videre lønnstilleggene ut fra behovene i det enkelte sykehus.