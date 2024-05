Væpnet politiaksjon i Dalane – politiet har kontroll på to personer

– Per nå er det kontroll på to personer, ingen er formelt pågrepet ennå. Aksjonen pågår fortsatt, og etterforskning er iverksatt, skriver Sørvest politidistrikt om aksjonen søndag ettermiddag klokka 16.15.

Politiet oppgir at det først var en hendelse natt til søndag som var knyttet til adressen i Dalane, som vakte deres oppmerksomhet. I tillegg har det blitt ringt inn trusler mot politiet knyttet til samme adresse.

– Dette har medført behov for å sjekke adressen nærmere, og det ble derfor besluttet ransaking på adressen. De involverte er godt kjent for politiet fra før, og vi har derfor valgt å ta nødvendige forholdsregler for å få kontroll på de som måtte befinne seg på adressen, før iverksetting av ransaking, skriver politiet.